Ini Cara Manchester United Halangi Real Madrid untuk Rayu De Gea

TEMPO.CO, Jakarta - Ketertarikan Real Madrid terhadap penjaga gawang David de Gea ditanggapi Manchester United secara serius. Mereka disebut akan melakukan segala cara agar penjaga gawangnya itu tak hengkang pada akhir musim nanti.



Media Inggris, The Sun, menyebutkan bahwa Manchester United akan mencoba menghalangi niatan Madrid itu dengan menyodorkan kontrak baru kepada De Gea. Para petinggi klub disebut telah menyetujui kenaikan gaji besar untuk De Gea dalam kontrak anyarnya itu.



Meskipun belum menyebutkan berapa nilainya, De Gea dipastikan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal di United. Saat ini saja dia mendapatkan gaji 200 ribu pound sterling atau sekitar Rp 3,3 miliar per pekan.



Baca: Mourinho Bicara Sulitnya Datangkan Neymar dari Barcelona



Kontrak De Gea dengan Manchester United sendiri tinggal tersisa 2 musim lagi. United diperkirakan akan memperpanjang kontrak De Gea dalam waktu yang panjang.



De Gea masuk ke dalam daftar panjang belanja Real Madrid musim depan. Mereka disebut sedang membangun kembali skuad Los Galacticos yang terdiri dari para pemain sepak bola terbaik di dunia.



Selain itu Madrid juga menginginkan De Gea karena mereka memiliki sejarah menyumbang sebagai klub yang selalu menyumbang penjaga gawang ke tim nasional Spanyol. Setelah preforma Iker Casillas melempem, posisi orang nomor 1 di bawah mistar gawang Spanyol praktis menjadi miliki De Gea.



Baca juga: Veratti Diincar Barcelona dan Man United, Ini Sinyal dari Agennya



Ketertarikan Madrid terhadap De Gea sendiri bukan yang pertama kalinya. Pada musim 2015-2016 Madrid hampir saja mendapat De Gea. Namun peluang Madrid musnah karena administrasi transfer itu tak dapat selesai sebelum masa transfer di tutup.



THE SUN|FEBRIYAN