Jadwal Bola Malam Ini: Italia vs Albania, Spanyol vs Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa akan berlangsung, Sabtu dinihari nanti. Timnas Italia dan Spanyol antara lain akan berlaga menghadapi lawan masing-masing.



Kebetulan kedua tim itu berlaga di grup sama. Spanyol kini memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 10, sama dengan Italia yang ada di bawahnya.



Albania yang akan jadi lawan Italia berada di posisi keempat dnegna nilai 6. Sedangkan Israel yang akan menghadapi Spanyol diurutan ketiga dengan nilai 9.



Beriktu jadwal lengkapnya:



Grup D

00:00 Georgia Vs Serbia

02:45 Austria Vs Moldova

02:45 Irlandia Vs Wales



Grup G

02:45 Italia Vs Albania (Fox Sports 2)

02:45 Liechtenstein Vs Macedonia

02:45 Spanyol Vs Israel



Grup I

00:00 Turki Vs Finlandia (Fox Sports 2)

02:45 Kroasia Vs Ukraina (Fox Sports)

02:45 Kosovo Vs Islandia



