Jadwal Liga Inggris dan Piala FA Malam Ini, 2 Laga Layak Ditunggu

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kompetisi akan berlangsung dari daratan Inggris akhir pekan ini. Pada Sabtu malam ini, 22 April 2017, Semifinal Piala Fa akan mempertemukan dua tim teratas klasemen Liga Inggris, Chelsea kontra Tottenham Hotspur.



Dari Liga Inggris, ada Everton yang akan mencoba memperbaiki posisinya di papan klasemen saat bertandang ke gawang West Ham United. Berikut ulasan kedua laga itu:



• Chelsea vs Tottenham

(siaran langsung Fox Sports, Sabtu malam, 23.15 WIB)



Laga Chelsea kontra Tottenham akan menjadi ajang pembuktian penguasa daratan Inggris musim ini. Kedua tim masih berkompetisi dengan ketat di Liga Inggris dengan Chelsea unggul 4 angka atas Tottenham di klasemen sementara.



Menantang pemuncak klasemen, Tottenham bermodalkan tren positif dalam 10 laga terakhir. Mereka mampu meraih 9 kemenangan 1 kali hasil seri di semua kompetisi. Di sisi lain, penampilan Chelsea justru sedang labil setelah meraih 2 kekalahan dari 4 laga terakhir. Manajer Mauricio Pochettino pun menganggap laga ini sebagai ajang pembuktian bagi skuadnya.



• West Ham United vs Everton

(beIN Sports 1, Sabtu, pukul 21.00 WIB)



Everton mengemban misi harus menang meskipun bermain di kandang West Ham United pada Sabtu malam nanti. Tim asukan Ronald Koeman ini berambisi untuk memperbaiki posisinya di klasemen demi bermain di kancah Eropa musim depan. Everton kini berada di posisi ketujuh klasemen di bawah Arsenal.



Koeman akan kembali mengandalkan Romelu Lukaku yang merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Inggris sementara ini. Lukaku yang diisukan akan hengkang musim depan merupakan momok bagi West Ham United. Dia telah mencetak 9 gol dari 11 laga ke gawang The Hammers. West Ham adalah tim yang paling sering di bobol oleh penyerang asal Belgia itu.



Jadwal Piala FA dan Liga Inggris selengkapnya:





Piala FA



Sabtu, 22 April 2017

23:15 Chelsea vs Tottenham Hotspur (Fox Sports)



Liga Inggris



Sabtu, 22 April 2017

21:00 AFC Bournemouth vs Middlesbrough

21:00 Hull City vs Watford (beIN Sports 2)

21:00 Swansea City vs Stoke City (beIN Sports 3)

21:00 West Ham United vs Everton (beIN Sports 1)



FEBRIYAN