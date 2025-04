Jadwal Liga Inggris dan Piala FA Malam Ini, 4 Tim Besar Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tim elit Liga Inggris akan bertarung di dua ajang berbeda pada Ahad malam ini, 23 April 2017. Dari semifinal Piala FA, Arsenal akan menghadapi Manchester City di Stadion Wembley. Di Liga Inggris, Manchester United akan bertandang ke kandang Burnley sementara Liverpool menyambut Crystal Palace.



• Arsenal vs Manchester City



Bagi kedua tim Piala FA merupakan satu-satunya peluang mereka meraih trofi musim ini. Meskipun hanya bergelar kompetisi kelas dua di Inggris setelah Liga Primer, Piala FA memiliki arti penting bagi Manajer Arsene Wenger dan Pep Guardiola.



Wenger sangat butuh Arsenal melaju ke babak final jika ingin menyelamatkan nasibnya musim depan. Jika berhasil mengalahkan City dan menjuarai Piala FA, Wenger setidaknya masih memiliki nilai positif ketika berhadapan dengan para petinggi Arsenal bulan depan untuk membicarakan kontrak barunya.



Sementara bagi Pep Guardiola, memenangkan Piala FA bisa menjadi penanda baik awal karirnya di Liga Inggris. Misi Guardiola yang ditarik City untuk membawa klub itu berkibar di Liga Champions musim ini ternyata gagal total. Piala FA setidaknya bisa mengobati sedikit luka hati suporter The Citizens.



• Burnley vs Manchester United

(Ahad, 23 April 2017, pukul 19.30 WIB, siaran langsung MNC TV)



Manchester United akan terus berupaya untuk mengamankan tempatnya di zona Liga Champions. Setelah berhasil mengalahkan Chelsea akhir pekan lalu dan lolos ke semifinal Liga Eropa dengan menundukan Anderlecht, United harus langsung tancap gas.



Beruntung kali ini lawan yang mereka hadapi adalah Burnley. Secara materi pemain Burnley kalah jauh ketimbang para bintang United. Namun Mourinho tetap harus mewaspadai faktor kelelahan para pemainnya. Maklum, United hanya memiliki waktu 2 hari saja untuk memulihkan kondisi fisik pasca kemenangan melelahkan 2-1 atas Anderlecht.



• Liverpool vs Crystal Palace

(Ahad, 23 April 2017, pukul 22.00, RCTI)



Liverpool akan menyambut mantan penyerangnya, Christian Benteke, di Stadion Anfield pada Ahad malam nanti. Benteke tentu memiliki motivasi lebih untuk menjebol gawang mantan klub yang menyianyiakan jasanya itu. Apalagi penyerang tim nasional Belgia itu sedang tajam saat ini. Dalam 4 laga terakhir Benteke selalu mencetak gol untuk Palace.



Skuad asuhan Jurgen Klopp patut waspada menghadapi Palace. Skuad asuhan Sam Allardyce itu mampu memberikan kejutan saat menghadapi 2 tim elit Liga Inggris. Palace membungkam Chelsea 1-2 di Stamford Bridge serta menumbangkan Arsenal di kandang sendiri, Stadion Selhurst Park.



FEBRIYAN