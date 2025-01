Jadwal Live Liga 1 Sabtu, 18 Januari 2025: PSM Makassar vs PSBS Biak dan Madura United vs Barito Putera

Jumat, 17 Januari 2025 Persebaya Surabaya vs Malut United 0-2 Persib Bandung vs Dewa United 0-2.

PSBS Biak akan berusaha bangkit. Sebelumnya mereka hanya mampu mengamankan hasil imbang 1-1 ketika menjamu Persib Bandung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura. Selain laga PSM vs PSBS, hari ini juga ada satu pertandingan Liga 1 lain. Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, Madura United akan menghadapi Barito Putera. Madura United masih tercecer di posisi 17 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 12. Barito Putera setingkat di atasnya, dengan nilai sama.

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Sabtu, 18 Januari 2025 PSM Makassar vs PSBS Biak (15.30 WIB) -- live Indosiar, Vidio Madura United vs Barito Putera (19.00 WIB) -- live Indosiar, Vidio.

Minggu, 19 Januari 2025

Persik Kediri vs PSS Sleman (15.30 WIB) -- live Indosiar, Vidio

Borneo FC vs Arema FC (15.30 WIB) -- live Vidio

Persija Jakarta vs Persita Tangerang (19.00 WIB) -- live Indosiar, Vidio