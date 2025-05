Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Aksi Man City di Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan sepak bola Eropa akan berlangsung pada Kamis dinihari. Dua di antaranya berlangsung di pentas Liga Champions, yakni laga pertama babak 16 besar.



Berikut jadwal lengkapnya:

Sporting Braca vs FC Sion

(Liga Europa, siaran langsung Bein Sports 2, Kamis, pukul 00.00 WIB)



Dynamo Kiev vs Manchester City

(Liga Champions Eropa, siaran langsung RCTI/Bein Sports 1, Kamis, pukul 02.45 WIB)



PSV Eindhoven vs Atletico Madrid

(Liga Champions Eropa; Bein Sports 2, Kamis, pukul 02.45 WIB).



Hasil Liga Champions Rabu dinihari:



Arsenal 0-2 Barcelona

Gol Barcelona: Lionel Messi (71, 84/pen).



Juventus 2-2 Bayern Muenchen

Gol Juventus: Paulo Dybala (63), Stefano Sturaro (76)

Gol Bayern: Thomas Mueller (43), Arjen Robben (55).



UEFA | NS