Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026: Cina Kalah dari Arab Saudi, Timnas Indonesia Urutan 4

TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi memantapkan diri di posisi ketiga setelah menang tipis 1-0 atas Cina dalam pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Universitas Raja Saud, Riyadh pada Jumat dinihari WIB, 21 Maret 2025.

Gol kemenangan tuan rumah dicetak di babak kedua oleh Salem Al Daswari. Sedangkan China bermain dengan 10 pemain setelah Lin Liangmin diganjar kartu merah.

Kemenangan ini membuat skuad The Green Falcons mantap di peringkat ketiga dengan sembilan poin. Sedangkan China berada di dasar Grup C dengan enam poin. Sementara itu, posisi Timnas Indonesia di peringkat empat masih aman menyusul kekalahan Cina.

Peluang berbahaya pertama diciptakan Arab Saudi pada menit ke-15. Musab Al Juwary melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi arah bola melenceng ke sisi kanan gawang kiper Cina, Dalei Wang.

Arab Saudi nyaris membuka keunggulan pada menit ke-22 andai saja tendangan Nawaf Bu Washl dari jarak dekat tidak menghantam tiang gawang.

Tim tuan rumah terus menggempur pertahanan Cina, tetapi sejumlah peluang mereka masih belum membuahkan hasil. Gawang tim tamu kembali akhirnya kebobolan pada menit ke-37 lewat gol Faisal Al Ghamdi. Namun, gol itu dianulir setelah VAR menyatakan Faisal melakukan handball saat proses gol terjadi. Skor tetap 0-0.

Cina harus bermain dengan 10 orang setelah Lin Liangmin mendapatkan kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Hassan Kadish pada menit ke-45+1.

Jelang akhir babak pertama, Arab Saudi menciptakan peluang berbahaya. Bola sepak pojok dapat disundul Aiman Yahya di depan gawang. Sayang arah bola masih belum on target. Kedudukan masih imbang tanpa gol di babak pertama.

Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Arab Saudi untuk membuka keunggulan lima menit setelah babak kedua berjalan. Salam Al Daswari melakukan penyelesaian yang baik di kotak penalti setelah memaksimalkan umpan Saud Abdulhamid. Arab Saudi 1-0 Cina.

Selepas itu, Arab Saudi lanjut mengurung Cina di area sendiri. Namun, tidak banyak peluang berbahaya yang mampu diciptakan tim tuan rumah karena tim lawan menumpuk pemain di lini pertahanan.

Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Arab Saudi berhasil mengamankan tiga poin. Bagaimana Posisi Timnas Indonesia? Timnas Indonesia sempat turun dari urutan ketiga ke posisi kelima setelah kalah 1-5 di kandang Australia, Kamis sore. Namun, kekalahan Cina dari Arab Saudi serta Bahrian oleh Jepang (0-2) membuat Tim Garuda kembali naik ke posisi keempat.

Dua tim peringkat atas klasemen akhir berhak lolos langsung, sedangkan posisi ketiga dan empat masih memiliki peluang melalui putaran keempat. Jepang saat ini sudah memastikn diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Rekap Hasil dan Jadwal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 5 September 2024

Jepang vs Cina 7-0

Australia vs Bahrain 0-1

Arab Saudi vs Timnas Indonesia 1-1.

10 September 2024

Cina vs Arab Saudi 1-2

Timnas Indonesia vs Australia 0-0

Bahrain vs Jepang 0-5.

10 Oktober 2024

Australia vs Cina 3-1

Bahrain vs Timnas Indonesia 2-2

Arab Saudi vs Jepang 0-2.

Selasa, 15 Oktober 2024

Jepang vs Australia 1-1

Cina vs Timnas Indonesia 2-1

Arab Saudi vs Bahrain 0-0.

14 November 2024

Australia vs Arab Saudi 0-0

Bahrain vs Cina 0-1

15 November 2024

Timnas Indonesia vs Jepang 0-4.

19 November 2024

Bahrain vs Australia 2-2

Cina vs Jepang 1-3

Timnas Indonesia vs Arab Saudi 2-0

20 Maret 2025

Australia vs Timnas Indonesia 5-1

Jepang vs Bahrain 2-0

Arab Saudi vs Cina 1-0.

25 Maret 2025

Jepang vs Arab Saudi

China vs Australia

Timnas Indonesia vs Bahrain (20.45 WIB, live RCTI dan Vision+).

5 Juni 2025

Australia vs Jepang

Bahrain vs Arab Saudi

Timnas Indonesia vs Cina