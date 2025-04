Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-35: Newcastle United Kalahkan Leicester City 3-0, Geser Man City dari Posisi 5

Newcastle semakin menjauh pada menit ke-34, usai Harvey Barnes mencetak gol lewat sepakan jarak dekat. Memimpin tiga gol, membuat The Magpies semakin percaya diri dan leluasa menggempur pertahanan The Foxes yang diasuh Ruud Van Nistelrooy, meski skor hingga turun minum tetap tercatat 3-0.

Hasil positif itu mendongkrak posisi tim asuhan Eddie Howe ke posisi kelima klasemen Liga Inggris, dengan menggusur Manchester City. The Magpies kini mengoleksi 53 poin atau unggul satu angka dari City yang turun ke posisi keenam. Sementara Leicester City semakin menderita dengan berada di zona degradasi setelah menempati posisi ke-19 bersama 17 poin.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-31

Sabtu, 5 April 2025

Everton vs Arsenal 1-1

Ipswich Town vs Wolves 1-2

Crystal Palace vs Brighton 2-1

West Ham vs Bournemouth 2-2

Aston Villa vs Nottingham Forest 2-1.