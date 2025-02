Klasemen Liga Liga Spanyol Pekan Ke-25: Real Madrid Kalahkan Girona, Tempel Barcelona di Posisi Teratas

Kemenangan ini membuat Madrid menempel ketat Barca di puncak klasemen dengan poin yang sama. Madrid yang mengoleksi 54 poin dari 25 laga, menempati posisi kedua karena kalah selisih gol dengan Barca yang menang dengan skor yang sama pada Minggu dini hari WIB.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-25

Sabtu, 22 Februari 2025

Las Palmas vs Barcelona 0-2

Valencia vs Atletico Madrid 0-3

Rayo Vallecano vs Villarreal 0-1

Alaves vs Espanyol 0-1

Celta Vigo vs Osasuna 1-0.