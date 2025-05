TEMPO.CO, Jakarta - Kiper Australia Mark Birighitti bergabung dengan Swansea City lewat kontrak dua tahun sebagai agen bebas setelah dia meninggalkan klub liga Australia, Newcastle Jets, demikian dikatakan klub tersebut pada Senin waktu setempat.



Kiper berusia 25 tahun yang bersaing keras dengan Lukasz Fabianski, Kristoffer Nordfeldt, dan Gerhard Tremmel itu merupakan pemain top musim ini, demikian dilaporkan Reuters.



"Berkembang, saya melihat banyak tentang sepak bola Inggris dan bermain di Inggris merupakan sesuatu yang saya inginkan untuk mengukir prestasi dalam karier saya," katanya dalam laman www.swanseacity.net.



"Sebelum datang ke sini, saya tahu bakal ada persaingan keras di klub. Namun rencana saya adalah bisa berlatih bersama dan mencoba bisa lebih baik daripada mereka (kiper lain)," katanya.



"Saya harus memastikan kapan kesempatan datang dan saya merebut kesempatan itu dengan kedua tangan saya dan tidak melihat ke belakang," kata Birighitti.

#Swans complete signing of goalkeeper @MarkBirraz on a free transfer. Welcome, Mark!



https://t.co/bjnn3gckzi pic.twitter.com/a83mUuDAGQ