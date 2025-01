Drama When the Stars Gossip Kembali Dikritik di Episode 6

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea When the Stars Gossip kembali mendapatkan kritik dari penonton. Mereka merasa tidak puas dengan dialog dari drama tvN yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin tersebut. Kritik utama adalah pada dialog karakter Gong Ryong yang perankan oleh Lee Min Ho . Dalam episode 6 yang tayang pada Ahad, 19 Januari 2025, ia melontarkan kalimat yang menyinggung tubuh perempuan dan mendapat reaksi keras karena dianggap tidak pantas.

Dialog Kontroversial dalam When the Stars Gossip Episode 6

Kontroversi Drama When the Stars Gossip Sejak Episode 1





Ini bukan pertama kalinya drama When the Stars Gossip menghadapi kritik. Dalam episode pertama yang tayang pada Sabtu, 4 Januari 2025, lagi-lagi dialog Gong Ryeong yang menuai kecaman dari penonton. Melansir dari Allkpop, itu terjadi ketika Gong Ryong menceritakan sekilas tentang latar belakang kehidupannya.



"Saya menghadiri akademi swasta sepulang sekolah, memperoleh nilai sempurna pada CSAT, masuk sekolah kedokteran, lalu melihat rahim perempuan setiap hari dan membantu persalinan setiap hari," kata Gong Ryong. Ia juga menggambarkan ibunya dan ketiga bibinya yang bekerja di tempat hiburan malam dan menyinggung bagian tubuh lainnya, selain rahim, dengan kata yang kurang pantas. "Rahim ibuku dan bibi-bibiku bagaikan alkohol, tetapi nyaman dan hangat."



Yang menambah ketidaknyamanan adalah ketika adegan Gong Ryong menghadapi pria-pria yang mengunjungi tempat hiburan malam yang dikelola bibi-bibinya. Ia bukan membahas masalah seputar prostitusi ilegal, tetapi justru untuk menuntut pembayaran. "Kamu harus membayar jika kamu bermain-main dengan perempuan cantik," kata Gong Ryong.



Biaya Produksi When the Stars Gossip Besar, tapi Rating Rendah





Drama terbaru dari penulis Lee Young Mi dan sutradara oleh Kim Sang Ho ini berlatarkan stasiun luar angkasa tanpa gravitasi yang menceritakan sekelompok individu yang menjalankan misi ke luar angkasa. Karakter utamanya, Eve Kim (Gong Hyo Jin) dan Gong Ryong (Lee Min Ho) terlibat dalam perjalanan ini. Mereka akan berada di luar angkasa selama delapan hari untuk menjalankan misi tertentu.



Meskipun dibintangi aktor dan aktris ternama serta menghabiskan anggaran produksi yang besar, drama ini mendapat penilaian rendah. Dilaporkan bahwa biaya produksi sebesar 50 miliar Won atau sekitar Rp 557 miliar. Tercatat rating penonton untuk episode pertama sebesar 3,3 persen yang sedikit meningkat menjadi 3,9 persen pada episode kedua. Namun episode ketiga dan keempat turun hingga kisaran 2 persen.



Sebagai perbandingan, drama pesaing seperti Love Scout dari SBS tayang perdana dengan rating 5,2 persen dan melampaui 10 persen pada episode ketiga, sementara Tale of Lady Ok dari JTBC juga mempertahankan rating stabil di atas 10 persen.



Mengingat drama tvN yang paling dinanti tahun lalu, Queen of Tears, dimulai dengan rating 5,9 persen dan berakhir dengan rating akhir 24,9 persen, angka untuk When the Stars Gossip tampaknya jauh lebih mengecewakan. Bahkan gebrakan aktor Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin tertinggal dibandingkan pesaing mereka, membuat drama ini terasa seperti melayang tanpa tujuan.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | KOREABOO | ALLKPOP