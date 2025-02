Cara Menonton Drama Study Group di Layanan Streaming

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea Study Group banyak mencuri perhatian penonton karena ceritanya yang seru dan menegangkan. Mengutip dari My Drama List , drama yang dibintangi oleh Hwang Min Hyun ini bercerita tentang seorang siswa bernama Yoon Ga Min yang ingin pandai dalam bidang akademik. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke SMK Teknik Yusung yang memiliki reputasi buruk.

5 Drama Han Ji Eun, Pemain When the Stars Gossip dan Study Group

Berdasarkan laporan Soompi, di episode 9 ada penampilan spesial dari aktor Yoo In Soo. Ia muncul sebagai Choo Jae Hwang, yang merupakan siswa tahun kedua di SMK Teknik Yusung. Ini menjadi reuni antara Yoo In Soo dan Hwang Min Hyun, apalagi keduanya pernah beradu akting di drama Alchemy of Souls.

Study Group Masuk 5 Besar dengan Penonton Terbanyak

Mengutip dari Soompi, drama Study Group telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Berdasarkan data dari Rakuten Viki, drama ini menduduki peringkat kedua teratas di 74 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Meksiko, Prancis, dan negara lainnya.