Francis Karel, Musisi Indonesia di Balik Lagu Baru Jin BTS dalam Album Echo

Keterlibatan Francis Karel di Album Echo Jin BTS

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Francis melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 14 Mei 2025. “Merupakan kehormatan besar bisa menjadi bagian dari proyek baru Jin, Echo, yang kini telah dirilis! Saya menulis lagu ‘Background’ bersama @neilormandy, @livmiraldi, dan @martinwave sejak tahun 2021—saya sangat bersyukur bisa bekerja dan belajar dari orang-orang luar biasa ini,” tulisnya.

Francis juga memberikan apresiasi kepada tim produksi Korea yang menerjemahkan dan menyesuaikan lagu agar sesuai dengan nuansa album. “Terima kasih kepada para penulis Korea yang telah menerjemahkan dan membuatnya terdengar begitu indah,” ujarnya. Ia menambahkan, “Dan yang terpenting, terima kasih banyak kepada Jin dan @bts.bighitofficial yang telah mempercayai lagu ini!”

Di akhir pesannya, Francis membagikan semangatnya sebagai musisi yang menurutnya penuh perjuangan. “Semoga saya bisa terus melakukan ini selama mungkin. Semoga kalian suka dengan lagunya. Yang satu ini juga saya persembahkan untuk orang-orang Indonesia,” ungkapnya.

Bukan Kali Pertama di Industri K-Pop

Kontribusi Francis di industri musik Korea Selatan bukan yang pertama. Sebelumnya, ia turut menulis lagu ‘Sweet Misery’ untuk SHINee, yang masuk dalam album HARD. “Bersyukur bisa menjadi bagian dari album baru SHINee, HARD – The 8th Album sudah rilis sekarang. Waktu yang menyenangkan saat menulis ‘Sweet Misery’,” tulisnya melalui Instagram pada 23 Juni 2023.

Gaya Musik dan Prestasi

Francis Karel lahir pada 1998 dan kini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia merupakan lulusan Los Angeles College of Music (LACM). Mengutip dari laman resmi kampus tersebut, pada 2016–2017 Francis mendapat kesempatan bekerja sebagai penulis lagu bersama produser pemenang Grammy di New York.

Salah satu single karyanya, ‘Little Boy’ sukses menempati posisi nomor satu di tangga lagu radio Indonesia pada Januari lalu. Video musik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,9 juta kali di YouTube dan hingga kini masih bertahan di 10 besar tangga lagu. Francis dikenal dengan gaya musik modern-pop dan pop-ballads serta keterampilan sebagai penulis, arranger, dan penyanyi. Ia memainkan piano dan gitar sebagai instrumen utama.

Dalam laman tersebut, Francis juga menyebut musisi seperti Lauv, Ed Sheeran, Julia Michaels, Alessia Cara, dan Tori Kelly sebagai pengaruh utama dalam karyanya. Vokalnya juga banyak terinspirasi dari Beyonce dan Chris Martin (Coldplay).

Jin Kembali Lewat Album Echo

Echo merupakan album solo kedua dari Kim Seok Jin atau Jin, anggota tertua boy group BTS. Album ini menjadi penanda kembalinya Jin ke dunia hiburan setelah menyelesaikan wajib militer. Kabar mengenai perilisan ini telah diumumkan agensinya, BigHit Music, sejak 15 April 2025.

“Keputusan Jin untuk kembali dalam waktu yang relatif singkat mencerminkan keinginannya untuk lebih sering bertemu dan terhubung dengan para penggemarnya,” tulis BigHit dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Koreaboo.

Album Echo berisi tujuh lagu, yaitu ‘Don’t Say You Love Me’, ‘Nothing Without Your Love’, ‘Loser’ (feat. YENA), ‘Rope It’, ‘With the Clouds’, ‘Background’, dan ‘To Me, Today’. Seperti album sebelumnya, Happy (2024), album ini tetap menampilkan warna musik berbasis band yang mencerminkan arah musikal Jin yang personal.

