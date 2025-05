Video Musik APT Ditonton 1,6 Miliar di YouTube

LAGU APT Bruno Mars dan Rose Blackpink terus melejit. Video musik lagu ini melampaui 1,6 miliar ditonton di YouTube. Dikutip dari Soompi , Rabu, 14 Mei 2025, pencapaian ini mencatatkan rekor sejak video musik itu dirilis pada 18 Oktober 2024. APT menempati peringkat ketiga sebagai video musik tercepat secara keseluruhan yang mencapai angka tersebut setelah Despacito milik Louis Fonsi yang menampilkan Deddy Yankee dan Sharp of You milik Ed Sheeran.

Bukan hanya musik video. Tetapi dalam platform Spotify lagu ini sudah mencapai 1,6 miliar pendengar pada 18 Mei 2025. Pencapaian dari lagu kolaborasi ini juga terlihat dari masuknya lagu ini ke dalam tangga musik UK Official Singles Chart and Billboard Global 200. Dalam debut lagu ini, APT sudah di posisi keempat.

Setelah rilisnya lagu ini, APT juga mengisi posisi pertama selama 24 hari di dalam tangga lagu Apple Music. Pencapaian ini menjadikan lagu APT sebagai lagu kedua asing yang berhasil masuk di posisi pertama di Jepang setelah Shape of You pada 2017. Keberhasilan lagu ini juga menjadikan APT sebagai lagu kedua yang berhasil masuk dan bertahan cukup lama dalam tangga lagu global setelah Gangnam Style milik PSY.

Kolaborasi Rose dan Bruno ini mendapat penghargaan dari MAMA Awards yang digelar November 2024 dalam kategori Global Sensation. Lagu ini juga masuk dalam nominasi Collaboration of The Year dari American Music Awards (AMAS), bersanding dengan kolaborasi Bruno Mars dengan Lady Gaga dalam lagu Die With A Smile, dikutip dari situs web AMAS.