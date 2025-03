Jadi Dumbledore di Serial Harry Potter, John Lithgow: Bukan Keputusan Mudah

Serial Harry Potter ini diperkirakan akan dirilis pada akhir 2026 atau awal 2027. HBO telah memastikan bahwa syuting untuk episode pertama akan dimulai pada musim panas 2025 di Warner Bros. Studios Leavesden, Inggris.

Tentang John Lithgow



John Lithgow merupakan aktor yang telah membintangi banyak judul film dan meraih penghargaan. Setidaknya ada lebih dari 130 kredit layar hingga saat ini dan berbagai pertunjukan panggung. Dia memiliki dua nominasi Oscar, untuk peran pendukungnya dalam The World According to Garp dan Terms of Endearment. Ia juga memiliki enam Emmy Awards atas namanya, untuk karyanya di 3rd Rock from the Sun, Dexter, The Crown, dan Amazing Stories. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memainkan peran pendukung utama dalam film seperti Conclave, Killers of the Flower Moon, Bombshell, dan Pet Sematary.