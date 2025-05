BISNIS.COM, Jakarta - Album Stages karya Josh Groban menempati posisi teratas di Inggris untuk pertama kalinya. Koleksi dari lagu-lagu Broadway, meliputi lagu-lagu Les Miserables dan The Phantom of the Opera, merupakan karya ketujuh Groban yang masuk daftar Top 40 album Inggris.



Paul Simon bergeser ke nomor dua dengan album The Ultimate Collection, sementara Ed Sheeran masih bertahan di posisi ketiga dengan X.



Sam Smith berada di posisi keempat dengan In the Lonely Hour dan Chaos and the Calm dari James Bay di peringkat kelima.



Alabama Shakes untuk kedua kalinya berhasil mencapai peringkat 10 besar album Inggris dengan Sound and Color di peringkat ke-6, demikian ditulis Digital Spy.



