One Direction Jadi Top Group: Terima Kasih Zayn Malik

TEMPO.CO, Las Vegas - One Direction tampil pertama kali di red carpet tanpa Zayn Malik. Keempat personel One Direction tersebut menghadiri Billboard Music Awards 2015 yang berlangsung pada Minggu, 17 Mei 2015 di Garden Arena, Las Vegas.



Ada yang terlihat ganjil saat personel One Direction berjalan di atas red carpet. Ya, mereka tinggal berempat tanpa Zayn Malik. Meski begitu, mereka tetap terlihat kompak. Mereka mengenakan setelan jas hitam.



Dalam ajang penghargaan musik tersebut, One Direction meraih juara dari beberapa kategori. Salah satunya, penghargaan kategori Top Group.



Meski beredar kabar tak sedap di antara personel 1D dengan Zayn, Liam tetap mengungkapkan terima kasihnya pada Zayn saat memberikan sambutan atas kemenangan 1D.



Tahun ini One Direction berhasil masuk dalam empat nominasi Billboard. Di antaranya, Top Artist, Top Group, Top Touring Artist dan Top Billboard 200 Artist.



RINA ATMASARI | MIRROR