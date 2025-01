Prestasi J-Hope BTS di Musik, Album hingga Penyanyi Solo Teratas di Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boyband Korea Selatan BTS, J-Hope BTS mengumumkan tur solo pertamanya. Tur ini akan dimulai pada akhir Februari dan akan terdiri dari 30 jadwal konser menjangkau kota-kota besar di Asia dan Amerika Utara, mencetak sejarah saat rapper-penari-produser BTS ini melangkah ke puncak karier solonya.

Prestasi Musik J-Hope

Dilansir dari Forbes, album J-Hope Jack in the Box telah mencapai prestasi yang mengesankan dengan masuk dalam 10 besar tangga lagu Billboard 200. Daftar ini memeringkat album dan EP paling populer di AS.

Jack in the Box juga menandai penampilan pertama J-Hope di 10 besar Billboard 200 sebagai artis solo. Meskipun album ini awalnya mencapai No. 17 di tangga lagu, namun turun setelah hanya satu minggu.

On The Street, lagu kolaborasi dengan J.Cole berhasil memasuki peringkat ke-60 pada tangga lagu mingguan Billboard Hot 100. Lagu ini juga berhasil mendapatkan peringkat kedua pada kategori penjualan lagu terbanyak dan berada di bawah Nicki Minaj. Selain itu, lagu On the Street menghantarkan J-Hope menjadi anggota pertama BTS yang menempati peringkat ke 40 teratas penyanyi solo di Inggris.

Pada 2019, lagu milik J-Hope sebelumnya, yaitu Chicken Noodle Soup menjadi debut pertamanya pada Billboard Hot 100. Kemudian pada 2022 karya lain dari pria bernama asli Jung Ho Seok ini, yaitu More, Arson, dan Jack In The Box juga turut berhasil memasuki kategori yang sama.

Sebagai anggota BTS, J-Hope telah mencetak tujuh album top 10 di Billboard 200. Dari jumlah tersebut, semuanya kecuali satu berhasil mencapai posisi No. 1, menjadikan septet tersebut salah satu grup vokal tersukses dalam sejarah AS.

Dikutip dari CNA, kabar terbaru terkait perjalanan musiknya, tak lama setelah mengumumkan tur dunia solonya Hope on The Stage 2025, bintang K-pop berusia 30 tahun itu membagikan video saat-saat ia berada di studio rekaman Los Angeles dengan judul Beginning of a New Dream. Ia memberikan keterangan pada klip di akun Instagram pribadinya, “Musik baru segera hadir. 2025.03.”

Album ini akan menandai perilisan musik pertama J-Hope sejak ia menyelesaikan dinas wajib militernya pada 17 Oktober 2024, setelah menyelesaikan 18 bulan masa dinasnya. Ini juga akan terjadi setahun setelah ia merilis EP-nya, Hope on the Street Vol. 1.

Pada album tersebut, J-Hope BTS merekrut rekan satu bandnya di BTS Jungkook, penyanyi wanita Huh Yun Jin dari LE SSERAFIM, serta Bad Bunny dan Nile Rodgers untuk tindak lanjut album debutnya tahun 2022 Jack in the Box.