Sehari Tayang, When Life Gives You Tangerines Trending No.1 di Netflix Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines langsung merajai Top 10 Netflix Indonesia kategori Acara TV/Series hanya sehari setelah perilisannya, Jumat, 7 Maret 2025. Berdasarkan data FlixPatrol, drama ini melesat ke posisi pertama, mengungguli serial komedi Culture Shock di peringkat dua dan drama Korea The Potato Lab di posisi tiga.

Pilihan Editor: IU dan Park Bo Gum dalam Trailer Drakor When Life Gives You Tangerines Strategi Perilisan When Life Gives You Tangerines Bertahap Dilansir dari What’s on Netflix, drama yang dibintangi Park Bo Gum dan IU ini tayang secara global di Netflix dengan format rilis bertahap—empat episode setiap minggu. Mengutip laporan The Korea Times, strategi ini merupakan bagian dari pendekatan kreatif yang dikembangkan sejak awal produksi. Bae Jong Byung, Direktur Senior Divisi Serial Netflix, menegaskan bahwa format perilisan mingguan ini bertujuan meningkatkan pengalaman menonton.

Ia menjelaskan bahwa alasan memilih strategi perilisan yang sejalan dengan visi kreator untuk memaksimalkan kenikmatan penonton. “Sejak awal, sutradara dan penulis membayangkan When Life Gives You Tangerines sebagai cerita yang berlangsung dalam empat babak, dan kami ingin penonton mengalaminya dengan cara itu,” ujar Bae.

Drama ini digarap oleh Kim Won Suk sebagai sutradara, sementara skenarionya ditulis oleh Im Sang Choon. When Life Gives You Tangerines juga menampilkan latar waktu ganda: Pulau Jeju pada 1950-an dan Seoul tahun 2025. Kisah Cinta di Pulau Jeju Drama ini berkisah tentang Ae Sun (IU) dan Gwan Sik (Park Bo Gum), dua anak muda yang lahir di Jeju pada 1950-an. Ae Sun dikenal sebagai gadis yang mencintai buku dan bercita-cita menjadi penyair. Namun, kemiskinan keluarganya membuatnya sulit mengenyam pendidikan formal. Meskipun begitu, ia tak menyerah mengejar mimpinya.

Sementara itu, Gwan Sik adalah pemuda pendiam dan tekun yang sejak kecil menyimpan perasaan untuk Ae Sun. Walau berbeda sifat, keduanya memulai perjalanan hidup yang penuh warna, melewati berbagai musim dalam hidup mereka.

When Life Gives You Tangerines terdiri dari 16 episode yang dirilis dalam empat minggu: 7 Maret (Episode 1-4), 14 Maret (Episode 5-8), 21 Maret (Episode 9-12), 28 Maret (Episode 13-16). Kombinasi kisah emosional, sinematografi berlatar Jeju, serta duet IU dan Park Bo Gum tampaknya menjadi daya tarik utama drama ini. Sejak pengumumannya, proyek ini memang sudah dinanti, terlebih dengan nama besar Kim Won Suk yang sebelumnya menyutradarai drama My Mister dan Signal.

FLIX PATROL | WHAT’S ON NETFLIX | THE KOREA TIMES