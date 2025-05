BISNIS.COM, Jakarta - Dua sekuel Fifty Shades of Grey tengah disiapkan, menyusul kesuksesan film pertamanya. Sekuel kedua yang berjudul Fifty Shades Darker akan dirilis pada 10 Februari 2017, sedangkan sekuel ketiga Fifty Shades Freed akan dirilis pada 9 Februari 2018.



Dua sekuelnya dirilis pada Februari, sama dengan film pertama yang dirilis pada Hari Valentine tahun ini. Film yang diangkat dari novel erotis karya E.L. James itu mendulang pendapatan US$ 568,8 juta di seluruh dunia. Beberapa negara menolak flim ini, termasuk Indonesia.



Pada sekuel kedua, suami E.L. James, Niall Leonard, akan ikut menulis skenario. Dua bintangFifty Shades of Grey, Jamie Dornan dan Dakota Johnson, juga akan meneruskan peran mereka sebagai Christian Grey dan Anastasia Steele.



Sutradara Aaron Taylor-Johnson tidak akan ikut serta dalam sekuel film tersebut. Masih belum diketahui siapa yang akan menempati kursi sutradara nantinya. Yang jelas, flim ini masih dua tahun lagi dirilis.



BISNIS.COM