Seperti The Chainsmokers, Fifth Harmony akan Konser di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi musisi internasional yang akan menyambangi Indonesia. Selain The Chainsmokers, Fifth Harmony berencana menggelar konser di Indonesia pada 2018 nanti.



Kedatangan Fifth Harmony ke Indonesia diumumkan lewat akun Twitter resmi mereka pada Jumat, 8 Desember 2017. Fifth Harmony datang dalam gelaran konser tur PSA di The Kasablanka Hall, Jakarta Pusat.

“Apakah kamu sudah siap JAKARTA?! Para perempuan ini akan mendatangi KAMU tanggal 12 Maret,” berikut tulisan di akun Twitter Fifth Harmony. Selain tulisan, mereka juga menambahkan emoji tangan ke atas dan bendera Indonesia. Para personil Fifth Harmony berpose dengan penghargaan Best Pop Video yang diraihnya dalam acara MTV Video Music Awards 2017 di Inglewood, California, 28 Agustus 2017. REUTERS/Danny Moloshok



Konser perdana Fifth Harmony di Indonesia ini dipersembahkan oleh Lima Dimensi Production dan Indonesian Music Network. Belum ada informasi tentang harga tiket beserta seatplan.