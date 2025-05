Vin Diesel: Fast and Furious 8 Diputar April 2017

TEMPO.CO , Las Vegas: Vin Diesel mengkonfirmasi akan ada sekuel ke-8 dari film Fast and Furious. Fast and Furious ke-8 diperkirakan tayang di bioskop pada April 2017.



Diesel mengatakan: ''Furious 8 akan menjadi milik Anda untuk berbagi dengan dunia pada 14 April 2017.''



Diesel, 47 tahun, juga mengucapkan terima kasih kepada fans atas dukungan mereka pada film. Hal yang sama diucapkan Diesel pada rekannya, Paul Walker, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil di November 2013.



Berbicara pada CinemaCon di Las Vegas, Diesel menambahkan, “Bagi saya, secara pribadi, Anda semua membuat saya sangat yakin akan film ini. Ada begitu banyak cinta. Anda membuat saya merasa kami benar bisa membuat sejarah dengan Furious 7. Anda sangat setia sejauh ini.”



"Karena di sana ada kebanggaan dalam diri Anda yang kami rasakan, orang-orang yang membuat film, studio yang saya sebut rumah saya, keluarga saya. Anda membuat kami merasa seperti kami ingin mempersembahkan film terbaik di dunia untuk berbagi dengan Anda.”



Sebelumnya, Furious 7 telah memecahkan rekor box office. Film ini menjadi film tercepat yang menghasilkan pemasukan hingga US$ 1 miliar di box office dalam waktu hanya 17 hari. Furious 7 mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang The Avengers, Avatar, dan Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2.



Fast and Furious 7 yang dirilis awal April meraup pemasukan yang menakjubkan yakni 143,6 juta dollar AS atau sekitar Rp1,8 triliun dari 4.004 bioskop di AS.



