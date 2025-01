Justin Baldoni Gugat Blake Lively Rp 6,5 Triliun atas Perseteruan di Film It Ends with Us

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Baldoni, aktor sekaligus sutradara film adaptasi It Ends with Us melayangkan gugatan hukum senilai US $400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 6,5 triliun terhadap lawan mainnya, Blake Lively, beserta suaminya, Ryan Reynolds, dan tim publisis Lively, Leslie Sloane. Gugatan yang diajukan pada 16 Januari 2025 di Southern District of New York ini menuding Lively tidak memahami sumber materi film, yakni novel laris karya Colleen Hoover yang diterbitkan pada 2016.