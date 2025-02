Meninggal di Usia 24 Tahun, Ini Profil Kim Sae Ron

Kim Sae Ron lahir di Seoul pada 31 Juli 2000. Ia memulai debut sebagai aktris cilik pada usia sembilan tahun dengan bermain di film berjudul A brand New Life. Namanya semakin dikenal setelah membintangi film The Man From Nowhere bersama Won Bin pada 2010.

Dari film ini, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai Aktris Terbaru Terbaik di acara 8th Korea Film Awards. Diketahui, film The Man From Nowhere merupakan salah satu film tersukses Kim Sae Ron yang mendapatkan lebih dari 6 juta penonton saat penayangannya.

Karier Kim Sae Ron terus menanjak. Ia bahkan sudah membintangi berbagai film dan drama yang populer. Beberapa drama yang dimainkan oleh Kim Sae Ron seperti, Bloodhounds, Kiss Sixth Sense, Hi! School-Love On, The Great Shaman Ga Doo Shim, Nobody Knows, hingga Can You Hear My Heart.