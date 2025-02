Polisi Pastikan Kim Sae Ron Bunuh Diri: Dia Mengambil Pilihan Ekstrem

Profil Woo Do Hwan, Aktor yang Merasa Dirugikan oleh Kim Sae Ron

Diketahui unggahan terakhir Kim Sae Ron di Instagram pribadinya adalah potret dirinya dengan mendiang Moonbin dari grup Astro yang meninggal pada 2023 silam. Dalam Instagram storynya tersebut, Kim Sae Ron mengunggah foto bersama Moonbin pada 26 Januari 2023 dengan keterangan, "HBD♥" untuk memperingati hari ulang tahun sahabatnya itu. Foto tersebut diambil selama syuting drama To Be Continued pada 2015.

Kim Sae Ron memulai debutnya di usia 9 tahun melalui film A Brand New Life. Ia berperan sebagai seorang gadis kecil yang ditinggalkan di panti asuhan.

Menurut laporan Sports Chosun , Kim Sae Ron beberapa kali juga sempat mengungkapkan perasaannya di media sosial, tepatnya pada April 2024. Diketahui Kim mengunggah dialog Gong Hyo Jin dalam film Most Ordinary Dating dengan kalimat, “Apa yang ingin kukatakan akhir-akhir ini?” Dalam unggahan tersebut, banyak yang mengartikan bahwa Kim Sae Ron mungkin tengah mengakui perasaan terdalamnya saat ia terkena kasus kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk atau DUI .

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi film aksi The Man from Nowhere bersama Won Bin. Penampilannya sebagai gadis kecil yang diculik mendapat banyak pujian.