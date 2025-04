Berkali-kali Napi Korupsi e-KTP Setya Novanto dapat Remisi Termasuk Lebaran Tahun Ini

Dalam kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto dinilai menguntungkan diri sendiri senilai US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dolar. Dari jumlah korupsinya, Jaksa menuntut Eks Ketua DPR RI tersebut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti sebesar US$ 7,435 juta dikurangi Rp 5 miliar.