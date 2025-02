ICW: Pemangkasan Anggaran KPK Bisa Berdampak terhadap Berkurangnya OTT

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemangkasan anggaran itu termasuk ke dalam tiga modus pelemahan terhadap lembaga antikorupsi. Hal itu didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Komisi Anti Korupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO) yang disampaikan dalam sebuah konferensi antikorupsi di Bangkok pada 2010 silam.