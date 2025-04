Profil Dua Mantan Direktur LPEI yang Diperiksa KPK

Dilansir dari laman resmi Danareksa, Robert merupakan lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1987. Dia kemudian melanjutkan studi S2 di University of North Carolina at Chapel Hill, USA dengan gelar Master of Business Administration (MBA) dan meraih gelar Doktor dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada 1998.