Pemilihan Raya PSI Terinspirasi dari Ide Partai Super Tbk Jokowi

“Memang gagasan satu anggota satu suara ini, sumber inspirasinya dari apa yang dikemukakan oleh mantan presiden, Joko Widodo, yang disebut sebagai partai super terbuka ya,” kata Andy melalui sambungan telepon pada Rabu, 14 Mei 2025. “Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini out of the box.”