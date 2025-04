Satu Juta Orang sudah Daftar Cek Kesehatan Gratis hingga Januari 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari satu juta orang sudah mendaftar program cek kesehatan gratis hingga Januari 2026. Kementerian Kesehatan mencatat angka tersebut berdasarkan hitungan per 4 April 2025, pukul 22.00 WIB.



“Pendaftar PKG (pemeriksaan kesehatan gratis): 1.706.742 orang, mendaftar untuk PKG sampai dengan Januari 2026,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, lewat pesan singkat pada Senin, 7 April 2025.



Widyawati mengatakan Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis. “Termasuk yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin,” ujarnya.



Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan masih banyak warga Indonesia yang belum melakukan cek kesehatan gratis sejak program itu diluncurkan pemerintah pada 10 Februari 2025. Ia menyampaikan hal itu saat pidato acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 28 Maret 2025.



Awalnya, Prabowo menyinggung bahwa pemerintah memiliki program cek kesehatan gratis. Ia pun menganjurkan warga melakukan cek kesehatan setidaknya sekali setahun pada hari ulang tahun.



“Tapi saya dapat laporan masih banyak yang belum mau periksa kesehatan. Mungkin takut hasilnya. Justru harus tahu supaya dilakukan langkah-langkah dini,” kata Prabowo.



Saat pertama diluncurkan, program cek kesehatan gratis berlaku di sekitar hari ulang tahun warga. Belakangan, Kementerian Kesehatan mengatakan program cek kesehatan gratis kini bisa dilakukan kapan saja sepanjang 2025 dan tidak tergantung pada hari ulang tahun.



Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan program ini masih berupa kado ulang tahun bagi masyarakat, tetapi bisa dilakukan kapan saja. “Sekarang tidak terikat hari ulang tahun. Tetap kado ulang tahun, tapi boleh diambil kapan saja, sesuai dia bisa. Yang penting kuota masih oke,” kata dia seusai acara Konferensi Nasional Perempuan 2025 yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.



Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mencatat 500 ribu orang di seluruh Indonesia telah mendaftar program cek kesehatan gratis hari ulang tahun untuk tahun ini. Data tersebut terhitung per Selasa pagi, 11 Maret 2025.



Per Sabtu, 8 Maret 2025, ia mengungkap, puskesmas di seluruh negeri telah memeriksa kesehatan 300 ribu orang. Berdasarkan catatan Kemenkes, saat ini pendaftar cek kesehatan gratis sebagian besar adalah orang dewasa, dengan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.



Adapun kapasitas puskesmas di seluruh Indonesia untuk cek kesehatan gratis adalah 30 orang per hari. Dengan lebih dari 10 ribu puskesmas di Indonesia, maka kuota maksimal untuk cek kesehatan gratis adalah 300 ribu orang per hari.