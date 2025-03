The 26th Indonesia Accounting Fair (IAF): Akuntansi dan Ekonomi Hijau

Salah satu sorotan utama IAF adalah International Seminar, yang rutin menghadirkan tokoh-tokoh penting di bidang akuntansi, keberlanjutan, dan kebijakan publik. Tahun ini, seminar tersebut mengangkat tema besar Journey to Carbon Neutrality: Controlling Corporate Emission through Advancement in Accounting Sector, membedah urgensi akuntansi karbon dalam mendukung transisi bisnis menuju net zero emission.