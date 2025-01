Klasemen Liga 1: Bhayangkara FC, PSM, Bali United Bersaing Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Berkat kemenangan 2-0 atas Bhayangkara FC pada Kamis 19 Oktober 2017, PSM Makassar kini menempel pemimpin klasemen Liga 1 tersebut hanya dengan selisih 1 poin. PSM membuat persaingan menuju juara Liga 1 semakin ketat.



Sore nanti sebanyak 3 pertandingan akan digelar, yaitu: Sriwijaya FC vs Arema FC, Bali United vs PS TNI, dan Persiba Balikpapan vs Barito Putera Banjarmasin.



Jika memenangi pertandingan, Bali United akan membuat persaingan semakin ramai karena akan memiliki nilai sama dengan PSM.



Berikut adalah klasemen sementara Liga 1 2017 pada Jumat siang 20 Oktober:



Klasemen Liga 1 2017 pada Jumat siang 20 Oktober



