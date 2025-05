Persaingan dan Klasemen Liga Italia: Memuncak di Pekan Terakhir

Hasil ini membuat kedua tim akan kembali bersaing pada pekan terakhir. Napoli akan menjadi juara bila menang. Sedangkan Inter harus menang dan berharap Napoli gagal meraih poin penuh agar bisa jadi kampiun.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-37

Genoa 2 - 3 Atalanta

Juventus 2 - 0 Udinese

Monza 1 - 3 Empoli

Cagliari 3 - 0 Venezia

Lecce 1 - 0 Torino

Inter Milan 2 - 2 Lazio

Hellas Verona 1 - 1 Como

Parma 0 - 0 Napoli

Fiorentina 3 - 2 Bologna

AS Roma 3 - 1 AC Milan.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 37 57-27 79 2 Inter Milan 37 77-35 78 3 Atalanta 37 76-34 74 4 Juventus 37 55-33 67 5 AS Roma 37 54-35 66 6 Lazio 37 61-48 65 7 Fiorentina 37 57-39 62 8 Bologna FC 37 56-44 62 9 AC Milan 37 59-43 60 10 Calcio Como 37 49-50 49 11 Udinese Calcio 37 39-53 44 12 Torino FC 37 39-43 44 13 Genoa 37 34-48 40 14 Cagliari 37 40-54 36 15 Hellas Verona 37 32-65 34 16 Parma FC 37 41-56 33 17 Empoli FC 37 32-57 31 18 Lecce 37 26-58 31 19 Venezia 37 30-53 29 20 Monza Calcio 37 28-67 18



Apa Interpretasi dari Posisi Klasemen Ini?

Napoli dan Inter masih akan berebut gelar juara pada pekan terakhir.





Napoli dan Inter sudah lolos ke Liga Champions, bersama Atalanta. Satu tiket lainnya masih diperebutkan Juventus dan AS Roma.





Juventus, AS Roma, Lazio juga bersaing untuk merebut tiket Liga Europa dan Liga Conference. Peluang Fiorentina dan Bologna sudah sangat tipis.





AC Milan sudah dipastikan gagal lolos ke Eropa setelah kalah 1-3 dari AS Roma.





Di papan bawah, baru Monza yang terdegradasi. Akan ada dua tim lain yang turun kusta, dengan kandidat terkuat adalah Venezia, Empoli, dan Lecce.

Jadwal Liga Italia Pekan Terakhir

25 Mei 2025

20:00 AC Milan vs Monza

20:00 Atalanta vs Parma

20:00 Bologna vs Genoa

20:00 Como vs Inter

20:00 Empoli vs Verona

20:00 Lazio vs Lecce

20:00 Napoli vs Cagliari

20:00 Torino vs AS Roma

20:00 Udinese vs Fiorentina

20:00 Venezia vs Juventus.