Hasil Liga Italia Pekan Ke-37: Inter Milan dan Napoli Sama-sama Imbang, Juara Ditentukan Pekan Terakhir

Juventus vs Udinese (2-0)

Monza vs Empoli (1-3)

Cagliari vs Venezia (3-0)

Lecce vs Torino (1-0)

Inter Milan vs Lazio (2-2)

Verona vs Como (1-1)

Parma vs Napoli (0-0)

Fiorentina vs Bologna (3-2)

Roma vs AC Milan (3-1)



Jadwal Pekan Ke-38

25 Mei 2025, pukul 20.00 WIB



Bologna vs Genoa

Venezia vs Juventus

Lazio vss Leece

Udinese vs Fiorentina

Torino vs Roma

Milan vs Monza

Atalanta vs Parma

Empoli vs Verona

Napoli vs Cagliari

Como vs Inter Milan