Liga Inggris Malam Ini, Ada 2 Drama Layak Ditunggu

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris paruh kedua musim 2015/2016 akan kembali bergulir Sabtu malam, 2 Januari 2016. Sejumlah tim besar akan berlaga pada malam itu, termasuk Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan tim kejutan Leicester.



Berikut ini jadwalnya:



West Ham United vs Liverpool

(siaran langsung Bein Sports 3, Sabtu, pukul 19.45 WIB)



Leicester City vs Bournemouth

(siaran langsung Bein Sports 1, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Arsenal vs Newcastle United

(siaran langsung Bein Sports 3, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Manchester United vs Swansea City

(siaran langsung Bein Sports 2, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Watford vs Manchester City

(siaran langsung Bein Sports 1, Ahad, pukul 00.30 WIB)



Sunderland vs Aston Villa



Norwich City vs Southampton



West Brom vs Stoke City



Dengan jadwal seperti itu, setidaknya ada dua hal menarik yang layak ditunggu. Pertama, persaingan Arsenal dengan Leicester berebut puncak klasemen. Kedua, saling salip antara Manchester United dan Liverpool menuju papan atas.



Arsenal dan Leicester saat ini sama-sama mengemas nilai 39. Artinya, tim yang gagal menang akan ketinggalan dalam pacuan perburuan gelar.



Arsenal lebih diuntungkan karena akan melawan Newcastle, yang masih terpuruk di zona degradasi. Adapun Bournemouth, yang akan jadi lawan Leicester, kini di posisi ke-16.



Persaingan antara MU dan Liverpool tak kalah serunya. MU kini di posisi keenam dengan nilai 30. Sedangkan Liverpool setingkat di bawahnya dengan nilai sama. Keduanya hanya tertinggal 1 angka oleh Crystal Palace di posisi kelima dan terpaut 5 angka dari Tottenham.



Liverpool, yang akan melawan tim urutan ke-13 klasemen, West Ham, sedang menanjak dan menang dalam dua laga terakhirnya. Sedangkan MU, yang akan melawan Swansea, di urutan ke-17 tengah melorot dan gagal menang dalam delapan laga terakhirnya.



