Liverpool vs Bournemouth, Prediksi dan Fakta Penting Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Duel antara Liverpool dan Bournemouth, Kamis dinihari nanti, menyimpan hal yang menggairahkan, utamanya bagi manajer anyar The Reds Juergen Klopp yang siap menghirup oksigen kompetisi di kancah sepak bola Inggris.



Klopp yang berpaspor Jerman membawa Liverpool dengan tiga hasil imbang di seluruh kompetisi. Kini racikan taktik mantan pelatih Borussia Dortmund itu benar-benar diuji ketika menjamu Bournemouth dalam laga putaran keempat Piala Liga Inggris yang digelar di Stadion Anfield, pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari, pukul 02.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan oleh BeIN Sports 2.



Kubu Anfield tentu tidak ingin mengulang kenangan pahit ketika hanya bermain imbang 1-1 melawan Southampton. Liverpool unggul lebih dulu dari gol yang diciptakan striker Christian Benteka kemudian disamakan oleh Sadio Mane.



Merseyside Merah beroleh lima hasil imbang dari lima laga dengan melesakkan lima gol. Untuk itu, fans Liverpool berharap menangguk kemenangan dari laga melawan Bournemouth.



Bournemouth di bawah asuhan pelatih Eddie Howe justru menelan tiga kekalahan dalam empat partai Premier League terakhir. Mereka justru kebobolan 10 gol. Ini justru kesempatan bagi tim ini untuk membuktikan diri sebagai bukan tim kacangan.

Selanjutnya: Apa kata kedua pelatih?



Komentar kedua pelatih:



Juergen Klopp (Liverpool):

"Setiap orang menyadari bahwa kami memerlukan kemenangan. Kami telah melakoni sejumlah laga, dengan hasil yang tidak terlalu memuaskan dari kacamata dunia."



"Kami tidak punya lawan mudah dalam laga-laga selanjutnya. Jika anda berada di klub yang baru, normalnya anda memerlukan banyak waktu. Jika anda tidak punya cukup waktu maka jalannya bakal sulit."



"Saya berkeyakinan bahwa tim ini benar-benar mampu menjadi besar. Ada atmosfer untuk bekerja lebih keras dalam skuat ini."



Eddie Howe (Bournemouth):

"Faktanya menunjukkan bahwa sepak bola modern lahir dari negeri ini. Pola permainan yang baru dalam sepak bola lahir dari negeri ini...Juergen manajer yang memiliki reputasi gemilang. Ia mampu memberi banyak hal yang luar biasa dalam sepak bola."

Selanjutnya: Perkiraan susunan pemain



Prediksi susunan pemain Liverpool vs Bournemouth:



Liverpool (4-3-2-1):

Bogdan (penjaga gawang), Moreno, Sakho, Skrtel, Clyne, Can, Lucas, Milner, Ibe, Fermino, Benteke



Pemain cadangan:

Mignolet, Toure, Allen, Randall, Lallana, Coutinho, Origi

Absen: Flanagan, Gomez, Ings, Sturridge, Henderson (cedera)



Bournemouth (4-4-1-1):

Boruc (penjaga gawang), Francis, Carrgil, Distin, Daniels, Ritchie, MacDonald, O'Kane, Stanislas, King, Murray



Pemain cadangan:

Federici, Cook, Summan, Pogb, Gosling, Kermogant, Ranfoe

Absen: Mings, Gradel, Elphrick, Wilson (cedera), Tomlin





Selanjutnya: Data dan fakta penting



Data dan fakta Liverpool vs Bournemouth:

- Daniel Sturridge kemungkinan tidak memperkuat The Reds. Striker ini belum pulih benar dari cedera lutut. Salah satu dari Christian Benteka dan Roberto Firmino akan mengisi posisi yang ditinggalkan Sturridge.

- James Milner terkena suspensi setelah menerima lima kartu kuning selama musim ini. Klopp perlu membawa satu atau lebih pemain muda klub.

- Eddie Howe perlu melakukan perubahan, mengingat sejumlah pemainnya mengalami cedera, yakni Tommy Elphick (cedera engkel), Callum Wilson, Tyrone Mings dan Max Gradel (cedera lutut).

- Liverpool meraih lima kali kemenangan dalam tujuh laga melawan Bournemouth dalam perjalanan sejarah duel kedua tim.

- Bournemouth hanya meraih satu kemenangan dari tiga laga di babak keempat Piala Liga. Musim lalu, mereka menang 2-1 melawan West Brom.



Lima laga terakhir Liverpool vs Bournemouth:

(W: menang; L: kalah; D:imbang)



Liverpool: D D D D D



25/10/2015 Liverpool 1 - 1 Southampton

22/10/2015 Liverpool 1 - 1 Rubin Kazan

17/10/2015 Tottenham Hotspur 0 - 0 Liverpool

04/10/2015 Everton 1 - 1 Liverpool

01/10/2015 Liverpool 1 - 1 FC Sion



Bournemouth: L L D L W



25/10/2015 Bournemouth 1 - 5 Tottenham Hotspur

17/10/2015 Manchester City 5 - 1 Bournemouth

03/10/2015 Bournemouth 1 - 1 Watford

26/09/2015 Stoke City 2 - 1 Bournemouth

22/09/2015 Preston North End 2 - 2 Bournemouth



Head To Head Liverpool vs Bournemouth:

17/08/2015 Liverpool 1 - 0 Bournemouth

17/12/2014 Bournemouth 1 - 3 Liverpool

25/01/2014 Bournemouth 0 - 2 Liverpool

Selanjutnya: Prediksi jalannya laga

Prediksi laga:

* Liverpool terus membangun diri menjadi tim yang kuat dan padu. Ini saatnya bagi Klopp untuk membuktikan diri bahwa ia manajer berkelas. Ia tidak membawa segudang perubahan yang masif dengan merombak skema permainan. Hanya saja manajer berpaspor Jerman itu menyuntikkan dan mengobarkan revolusi mental untuk meraih kemenangan di setiap laga.



* Klopp banyak menuai dukungan publik sepak bola. Ia sedang menikmati masa bulan madu, untuk itu ia harus bekerja lebih keras bersama dengan para pemain asuhannya memperoleh kemenangan.



* Klopp diyakini mampu membawa perubahan visi bermain di Liverpool. Bournemouth justru bukan tim yang haus gol. Kesempatan emas bagi Klopp.



ANTARA