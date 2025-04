Prediksi Manchester United vs Lyon di Leg Kedua Perempat Final Liga Europa Malam Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Laga Manchester United vs Lyon akan tersaji pada leg kedua perempat final Liga Europa di Old Trafford pada Jumat, 18 April 2025 pukul 02.00 WIB. Laga leg pertama berakhir dengan skor 2-2. Pemenang pertandingan ini akan berhadapan dengan Athletic Bilbao atau Rangers di semifinal pada awal Mei mendatang.

11/04/2025: Lyon vs Manchester United 2-2 (UEL)

19/07/2023: Manchester United vs Lyon 1-0 (Laga Persahabatan)

05/03/2008: Manchester United vs Lyon 1-0 (UCL)

21/02/2008: Lyon vs Manchester United 1-1 (UCL)

24/11/2004: Manchester United vs Lyon 2-1 (UCL)