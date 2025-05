TEMPO.CO, Jakarta - Kapten AS Roma, Francesco Totti, berpeluang pensiun pada akhir musim ini dan ia sudah mempertimbangkan opsi-opsi lain selain sepak bola, kata istrinya pada Senin.



Totti telah bermain ke-22 musim pada karier profesionalnya hanya untuk Roma. Namun cedera 3 bulan telah membuat pemain 38 tahun ini memiliki waktu untuk mempertimbangkan masa depannya.



Bagi istrinya, Ilary Blasi, presenter acara televisi populer, Totti telah siap untuk musim terakhirnya di kompetisi teratas Italia.



"Pensiun? Kami sudah berada di situ," kata Blasi saat wawancara dengan majalah Oggi ketika ditanyai apakah Totti akhirnya akan gantung sepatu.



"Tahun depan ia akan berusia 40 tahun. Francesco memiliki karier yang hebat untuk mencapai sejauh itu. Sekarang ia memikirkan apa hal lain yang ingin ia lakukan. Namun ia akan tetap berada di dunia olahraga."



Komentar-komentar ini keluar 2 bulan setelah Totti, yang begitu dipuja para penggemar AS Roma meski hanya mampu membawa klub meraih satu gelar Liga Italia (pada 2001) sepanjang kariernya, mengatakan akan bermain sampai tubuhnya meminta untuk berhenti.



Di musim ini, Totti hanya mencatatkan tiga penampilan di liga dan cedera paha yang membuatnya menepi memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dibanding dugaan awal.



Pada penampilan terakhirnya, Totti mencetak gol ke-300-nya untuk Roma saat bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo pada akhir September. Dengan 244 gol di Liga Italia, ia hanya tertinggal 30 gol dari rekor gol sepanjang masa Silvio Piola dengan koleksi 274 gol.



Totti kelihatannya tidak akan mendekati rekor Piola dan "Raja Roma"-- sebagaimana julukannya dari para penggemar--memiliki peluang untuk mengakhiri kisahnya dengan gelar liga lainnya.



Menjadi runner up pada dua musim terakhir, Roma saat ini menghuni peringkat kelima dengan tertinggal empat angka dari pemuncak klasemen Inter Milan di tengah pertarungan ketat untuk "Scudetto" musim ini.



Seperti dilaporkan AFP, Roma akan melawat ke markas Chievo pada pertandingan pertama mereka di tahun baru, Rabu, ketika kembalinya Totti masih diragukan.







ANTARA