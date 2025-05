5 Lukisan yang Harganya Menggegerkan Dunia

TEMPO.CO , Jakarta - Kabar pembelian lukisan Paul Gauguin berjudul "Nafea faa ipoipo? (When will you marry?)" menggemparkan dunia seni lukis. Betapa tidak. Lukisan yang dibuat pelukis Prancis pada 1892 itu dibeli oleh seorang pengusaha minyak asal Qatar dengan mahar US$ 300 juta atau setara Rp 3,8 triliun. Tak pelak lukisan yang sebelumnya milik Rudolf Staechelin dan dipajang di Kunstmuseum, Basel itu melejit sebagai karya seni lukis termahal sejagat.



Pembelian itu sekaligus mematahkan rekor lukisan termahal karya Paul Cezanne berjudul "The Card Players" yang dipegang sejak 2011. Lukisan yang dibuat pada 1892 itu lagi-lagi dibeli oleh keluarga kerajaan asal Qatar dari George Embiricos seharga US$ 250 juta atau setara Rp 3,1 triliun. Daya tarik lukisan itu terletak pada intensitas psikologi pada wajah dua pemain kartu yang saling bertatapan. The Card Players disebut salah satu mahakarya dalam aliran post-impresionis.



Di tempat ketiga lukisan termahal ditempati karya pelukis legendaris asal Spanyol, Pablo Picasso, berjudul "La R've" (The Dream). Karya yang menggambarkan kekasih Picasso, Marie-Therese Walter duduk di kursi merah dengan mata terpejam itu terjual seharga US$ 155 juta atau setara Rp 1,9 triliun. Lukisan yang dibuat pada 1932 itu diperoleh milyarder Amerika Serikat, Steven A. Cohen dari Steve Wynn pada 2013.



Menyusul karya Francis Bacon berjudul "Three Studies of Lucian Freud" di posisi keempat lukisan termahal sedunia. Pembeli karya ini tak diketahui, namun disebut melalui balai lelang kondang Christie di New York pada 2013. Saat itu, banderol US$ 142,4 juta atau setara Rp 1,8 triliun tak menghalangi niat si kolektor mengambil alih kepemilikan lukisan ini dari tangan Francesco De Simone Niquesa.



Posisi kelima lukisan termahal dunia menjadi milik Jackson Pollock berjudul "Number 5, 1948". Saat dibeli milyarder asal Meksiko, David Martinez, dari David Geffen, banderolnya mencapai US$ 140 juta atau sekitar Rp. 1,7 triliun. Kini, harga lukisan bergaya kontemporer ini ditaksir mencapai Rp 2 triliun.

RAYMUNDUS RIKANG | THE ART WOLF