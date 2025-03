Film dan Serial yang Dibintangi Michael Gandolfini

SERIAL Daredevil: Born Again di Disney+ tidak hanya membawa kembali wajah-wajah familier seperti Charlie Cox (sebagai Matt Murdock-Daredevil) dan Vincent D'Onofrio (sebagai Wilson Fisk-Kingpin), tapi juga memperkenalkan kaki tangan Kingpin, Michael Gandolfini .

Laporan Games Radar, Rabu, 5 Maret 2025, Michael Gandolfini memerankan Daniel Blake dalam Daredevil: Born Again yang digambarkan mendukung Wilson Fisk dalam kampanye pemilihan Wali Kota New York, dikutip Antara. Kehadirannya mengisyaratkan intrik politik dan kriminal dalam serial ini.

Michael Gandolfini adalah aktor muda yang telah membintangi beragam peran di film dan serial. Apa saja?

1. Bob Marley: One Love (2024)

Dalam film biografi tentang kehidupan musisi Bob Marley, Michael Gandolfini memerankan Howard Bloom, seorang publicist yang membantu membangun citra sang ikon reggae di dunia internasional.

2. Cat Person (2023)

Diadaptasi dari cerita pendek populer di The New Yorker, film ini mengeksplorasi dinamika hubungan yang tidak sehat. Gandolfini memerankan Peter, seorang pria yang menjalin hubungan dengan tokoh utama, namun kepribadiannya mulai menunjukkan sisi gelap yang mengganggu.

3. Beau Is Afraid (2023)

Film psikologis surealis garapan Ari Aster ini mengisahkan perjalanan absurd pria yang dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Gandolfini berperan sebagai versi muda dari karakter utama yang memberikan wawasan tentang masa kecil Beau yang penuh trauma.

4. The Independent (2022)

Film bergenre thriller politik ini mengisahkan persaingan ketat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Gandolfini memerankan Justin, tokoh yang terlibat dalam dunia jurnalistik dan berperan mengungkap kebenaran di balik dinamika politik yang rumit.

5. The Offer (2022)

Dalam serial yang mengisahkan proses pembuatan film klasik The Godfather, Gandolfini berperan sebagai Andy Calhoun, anggota tim produksi yang membantu mewujudkan salah satu film paling ikonik sepanjang masa.

6. The Many Saints of Newark (2021)

Film prekuel dari serial legendaris The Sopranos ini memperkenalkan Gandolfini sebagai Tony Soprano muda. Ia memerankan versi remaja dari karakter yang sebelumnya dimainkan oleh ayahnya, James Gandolfini. Film ini mengungkap fase Tony bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan kriminal yang membentuknya menjadi bos mafia.

7. Cherry (2021)

Film yang disutradarai oleh Russo Brothers ini berkisah tentang seorang mantan tentara yang berjuang melawan PTSD dan kecanduan narkoba. Gandolfini memerankan Cousin Joe, anggota keluarga dari karakter utama diperankan oleh Tom Holland yang berusaha mendukungnya di tengah berbagai kesulitan hidup.

8. Ocean's 8 (2018)

Gandolfini tampil dalam film bergenre heist ini mendapat peran kecil sebagai seorang pelayan di acara eksklusif. Ocean’s 8 merupakan spin-off dari seri Ocean’s Eleven yang mengisahkan kelompok perempuan pencuri ulung yang berencana mencuri perhiasan mewah dari acara Met Gala.

9. The Deuce (2017–2019)

Dalam serial drama produksi HBO ini, Gandolfini memerankan Joey Dwyer, pemuda yang hidup di era 1970-an di New York saat industri film dewasa berkembang pesat. Serial ini menggambarkan kehidupan keras di jalanan Times Square pada masa itu.

