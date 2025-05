Kenny Lattimore Manggung di Java Jazz 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Kenny Lattimore, nominator Grammy Music Award untuk kategori penyanyi dan penulis lagu, dijadwalkan akan manggung di Java Jazz Festival 2015 di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2015.



Penyanyi yang dijuluki "Modern Soul Man" oleh New York Times tersebut mengawali kariernya sebagai vokalis dari grup musik bergenre RNB, Maniquin, pada 1989 sebelum akhirnya memutuskan untuk bersolo karier pada 1996 dengan mengeluarkan album di bawah bendera Columbia Records yang bertitel Kenny Lattimore. Album tersebut meledak di pasaran dan mendapatkan Piringan Emas dengan menghasilkan lagu hit Never Too Busy dan For You.



Setelah sukses dengan album pertamanya pada 1998, Kenny kembali mengeluarkan album keduanya, The Soul of Man, yang juga mendapatkan Piringan Emas karena berhasil di pasaran.



Kenny mendapatkan reputasi sebagai salah satu penyanyi pria terbaik serta pencipta lagu yang dari waktu ke waktu terus menciptakan hal-hal baru. Dia membuat musik dari hatinya dan memanjakan pendengarnya dengan lirik dan melodinya.



Clive Davis pada 2001 mengontrak Kenny untuk Arista Records. Di tahun yang sama Kenny mengeluarkan album Weekend, yang menghasilkan hit internasional Blondie's Raptures.



Pada 2002 Kenny menikahi penyanyi R&B, Chante Moore, yang akhirnya menjadi pasangan duetnya dalam album ke-4 Things That Lovers Do pada 2003 dan album ke-5 Uncovered/Covered pada 2006.



Pada 2008, Lattimore merilis album cover dengan Verve Records berjudul Timeless pada 9 September 2008. Single perdananya berjudul You Are My Starship, lagu milik Norman Connor ft Michael Henderson. Kenny juga tampil pada lagu tari up tempo Another Love oleh Brian Culbertson.



Kenny Lattimore memulai perusahaan rekaman sendiri, SincereSoul Records, pada 2012, bekerja sama dengan EMI Records merilis album terbarunya yang berjudul Back 2 Cool di 2013. Single pertama berjudul Find A Way diproduksi oleh Ivan "Ortodoks" Barias & Carvin "Ransum "Higgins.



YON DEMA | JAVAJAZZ FESTIVAL