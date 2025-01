Marlina, Film Pilihan Tempo 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak terpilih sebagai Film Pilihan dalam ajang Festival Film Tempo 2017. Marlina mengungguli lima nominasi Film Pilihan lainnya.



Disutradai Mouly Surya, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak bercerita tentang seorang perempuan yang diperkosa yang diperankan oleh Marsha Timothy. Film ini menyajikan kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan yang amat kontras dengan keindahan alam Sumba yang menjadi latar belakangnya. "Saya mewakili Mouly Surya dan Rama Adi yang sedang di Singapura," kata Fauzan Zidni, produser film Marlina di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin 27 November 2017. Baca: Bantah Komentari Abdul Shomad, Rina Nose: Berita Semakin Ngawur



Selain meraih titel Film Pilihan Tempo 2017, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak juga memenangi kategori Aktris Pilihan untuk Marsha Timothy. Sebelumnya, lewat perannya di film yang sama, Marsha Timothy baru saja meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Sitges International Film Festival pada 5-15 Oktober 2017 di Sitges, Spanyol. Marsha terpilih sebagai pemenang di antara banyak aktris unggulan lain, termasuk aktris terkenal asal Australia, Nicole Kidman. Baca: Cerita Okky Lukman Bertemu Jokowi di Resepsi Kahiyang Ayu - Bobby



Nominasi Film Terbaik Tempo 2017 selain Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dalam kategori ini adalah Turah, Posesif, The Seen and Unseen, Pengabdi Setan, dan Cek Toko Sebelah.



Tempo setiap tahun mengadakan pemilihan film-film terbaik. Kali ini, pemilihan tersebut lebih istimewa karena disertai dengan acara malam penghargaan. "Pemilihan film Tempo berbeda karena kami tak hanya menilai film yang beredar di bioskop," ujar salah satu dewan juri, Leila S. Chudori