Ringo Starr, Kakek 75 Tahun yang Ogah Berhenti Gebuk Drum

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota The Beatles, Ringo Starr, yang berulang tahun ke-75 pada Selasa, 7 Juli lalu, mengatakan tetap bermain drum sebagai tradisi merayakan ulang tahunnya. "Sekarang jadi acara internasional. Di mana pun saya ulang tahun, kami akan melakukannya. Responsnya selalu bertambah," kata Starr, seperti diberitakan Reuters.



Tradisi menabuh drum bermula 10 tahun lalu. Ketika ditanya apa yang ia inginkan di hari ulang tahunnya. Starr menjawab, "Semua orang di dunia bilang damai dan cinta (peace and love), siang hari tanggal 7 Juli."



Sejak saat itu, Starr mengajak orang-orang untuk bergabung dengannya dan meminta penggemarnya menggunakan tagar #PeaceandLove di media sosial.



"Perjalanannya panjang. Pertama kali di Chicago, lalu kami ke New York dan beberapa kali di LA dan pernah juga di Hamburg," kata Starr.



Bulan April lalu, Starr masuk ke Rock and Roll Hall of Fame sebagai musisi solo. Ia menjadi Beatles terakhir yang ada di tempat tersebut.



Saat itu, ia berkata ingin terus bermain drum. "Itu yang saya lakukan, apa yang dulu saya lakukan sebelum The Beatles dan sebelum ulang tahun. Saya akan main drum dan menghibur dan nyanyi beberapa lagu."



