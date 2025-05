Pengelola Pasar Induk Kramat Jati Akui Ada Setoran Bulanan dari PKL ke Ormas

TEMPO.CO , Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati , Jakarta Timur mengeluhkan adanya pemalakan dari preman berkedok anggota organisasi masyarakat (ormas). Mereka menyebut nominal yang perlu dikeluarkan sekitar Rp 1,6 juta per bulan.

Kepala Sekuriti Pasar Induk Kramat Jati, Teguh, mengatakan praktik PKL membayar anggota ormas memang kerap terjadi di pasar. Ia membenarkan nominalnya bisa mencapai Rp 1 juta per bulan per lapak, dengan cicilan setiap hari. “Prakti begitu pasti ada. Ya bisa segitu (Rp 1 juta). Tapi saya tidak tahu pastinya karena itu transaksi antara PKL dengan oknum itu,” kata Teguh saat ditemui di kantornya pada Jumat, 16 Mei 2025.

Karsidi menyebut ada sekitar 150 PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Ia memperkirakan pungutan liar dari ormas bisa mencapai Rp 1,6 juta per pedagang per bulan. “Kalau ditotal, berarti Rp 225 juta per bulan,” ujarnya.