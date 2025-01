Apakah Israel Bisa Menang Perang tanpa Bantuan AS?

MENJELANG turun kekuasaan, Presiden Joe Biden , menurut seorang pejabat AS, Jumat, 3 Januari 2025, berencana untuk menjual senjata ke Israel senilai US$8 miliar (atau sekitar Rp130 triliun), seperti dikutip The New Arab . Rencana ini tinggal menunggu persetujuan komite-komite Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang kemungkinan besar diperoleh.

AS telah memberikan banyak dukungan kepada Israel dalam hal bantuan luar negeri dan juga di arena diplomatic. Menurut Miller, tanpa bantuan itu, Israel akan sulit melakukan misinya. Pertama, ada bantuan pertahanan, yang pada masa normal berjumlah 3,8 miliar dolar AS per tahun, sekitar 14 miliar dolar AS (anggaran pertahanan Israel, tanpa bantuan AS, adalah 65 miliar dolar AS per tahun pada masa normal).