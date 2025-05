TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono mengatakan tujuh klub peserta Liga Super Indonesia 2015 telah melengkapi dokumen yang diminta Badan Olahraga Profesional Indonesia pada hari terakhir pengumpulan dokumen, Selasa, 31 maret 2015. Joko berharap data-data itu sudah sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi ijin dari BOPI.



"Saya ingin menyampaikan progres. Alhamudilillah, tujuh klub hari ini pada last minute sudah melengkapi dokumennya," ujar Joko kepada wartawan saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.



BOPI sebelumnya menyebutkan enam klub belum melengkapi dokumen soal pajak. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya belum menyertakan akta pendirian klub dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).



Empat klub dari enam klub yang terkendala pajak, menurut Joko, sudah menyerahkan dokumen pajak ke BOPI Senin, 30 Maret 2015. Sedangkan, dua klub yaitu Gresik United dan Pelita Bandung Raya, telah melengkapi dokumen pajak hari ini.



PT Liga saat ini menunggu hasil verifikasi BOPI. Joko berharap data-data yang kami miliki sudah sesuai dengan keinginan BOPI.



BOPI membenarkan pihaknya telah menerima tambahan dokumen dari klub peserta ISL 2015. "Katanya beberapa sudah masuk, tapi saya belum dapat updatenya, dari klub mana saja yang sudah masuk," ujar Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, melalui pesan singkatnya kepada wartawan.



Heru belum mendapatkan hasil dari rapat tim verifikasi. "Sedang dirapatkan tim verifikasi, kesimpulannya belum diserahkan pada saya," kata Heru.



Pengumuman rekomendasi izin pertandingan ISL 2015 rencananya disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada Rabu, 1 April 2015. Menurut Ketua BOPI, Noor Aman, kick off ISL musim ini sudah pasti tanggal 4 April 2015. Namun, ia menambahkan, ada kemungkinan peserta ISL tidak 18 klub seperti rencana. "Tergantung hasil verifikasi hingga 31 Maret 2015," ujarnya.



Kick off Liga Super Indonesia sempat diundur. Pasalnya, BOPI menilai klub-klub di Liga Super Indonesia sebelumnya belum memenuhi syarat sebagai klub profesional.



RINA WIDIASTUTI