TEMPO.CO, Bandung - Bek Persib Bandung, Dias Angga, menganggap pertandingan pembuka Indonesia Super League (ISL) 2015 melawan Semen Padang pada Sabtu, 4 April 2015, adalah duel ideal.



“Ideal, karena pertandingan lawan Semen Padang akan mempertemukan dua tim besar,” ujar Dias di mes Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis, 2 April 2015.



Jelang pertandingan kontra tim besutan Nil Maizar itu, menurut Dias, tidak ada perbedaan yang cukup mencolok baginya baik ketika memperkuat PBR ataupun Persib. Dias tetap menganggap Semen Padang merupakan tim yang kuat dan bermain mengandalkan kolektivitas tim.



Dias mengatakan dia bermain dengan motivasi lebih besar saat membela Persib. Sebab, Persib adalah tim yang diimpikan Dias.



Musim sebelumnya, ketika Dias memperkuat Pelita Bandung Raya (PBR), dia tidak sempat mencicipi kemenangan bersama tim berjuluk The Boys are Back kala berhadapan dengan Kabau Sirah. Dari dua laga yang dijalaninya bersama The Boys are Back, Dias hanya meraih seri ketika bermain di kandang, dan kalah kala bertandang ke markas skuad Kabau Sirah.



Sehari sebelumnya, kapten skuad Pangeran Biru, Atep, menargetkan kemenangan ketika berlaga melawan Semen Padang. "Ideal gak ideal sih, karena yang kita hadapi juga tim berat, Semen Padang musim kemarin mengalahkan kita di kandang maupun tandang, jadi wajib di pertandingan pertama lawan Semen Padang itu kita menang," kata Atep.



Menurut Atep, atmosfer yang terbangun dalam pertandingan pertama Persib akan sangat panas sekali. Pertandingan perdana itu, tutur Atep, selalu menyulitkan. Apalagi kali ini lawan Persib adalah Kabau Sirah yang memiliki catatan cukup apik kala bertanding melawan Maung Bandung. "Tapi kita semua punya tekad, kita tak ingin mengulangi hal yang sama ketika melawan Semen Padang," ucap kapten skuad Maung Bandung itu.



AMINUDIN