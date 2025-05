Perjalanan Kasus Gratifikasi dan TPPU Rita Widyasari, KPK Dalami Keterangan Sejumlah Saksi

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 26 dokumen dan 6 barang bukti elektronik. Selain itu, terdapat pula sejumlah uang dalam berbagai mata uang, yaitu Rp788.452.000 dalam rupiah, SGD 29.100 (dolar Singapura), US$ 41.300 (dolar Amerika), dan 1.045 poundsterling. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, total keseluruhan uang yang disita mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Dalam kasus gratifikasi ini, Rita telah divonis 10 tahun penjara sejak 2017. Ia juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 untuk perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rita mematok harga US$ 3,3 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara yang diambil oleh perusahaan tambang di sana.